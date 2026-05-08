08 мая 2026 в 17:35

Помидоры, зелень, чесночок — и все в пакет. Закуска-«пушка» к шашлыку на раз-два

Это гениально простой рецепт моментальной закуски для тех, кто любит пикантные маринованные помидоры, но не хочет ждать днями и возиться с банками. Никакой стерилизации, никакой горячей заливки — просто нарезал, смешал специи в пакете и встряхнул.

Получается обалденная вкуснятина: сочные упругие дольки помидоров, пропитанные пряным маринадом с чесноком, укропом и корейскими специями.

Они становятся мягче, но не разваливаются, приобретая яркий, насыщенный вкус с кисло-сладкой ноткой и легкой остринкой. Даже «дубовые» магазинные помидоры превращаются в деликатес, который исчезает со стола за 5 минут. Эта закуска идеальна к шашлыку, жареной картошке, плову или просто с черным хлебом.

Готовится из доступных продуктов, а съедается быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол. Для приготовления вам понадобится: 7 средних помидоров, небольшой пучок укропа, 4 зубчика чеснока, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка прованских трав, 1 ч. ложка приправы для моркови по-корейски, 1/3 ч. ложки черного перца, острый перец по вкусу, 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки яблочного уксуса. Помидоры вымойте, обсушите. Нарежьте дольками или кружками толщиной 0,5–1 см. Укроп мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс. В большом пакете или миске смешайте все специи, соль, сахар, масло и уксус. Добавьте помидоры, укроп и чеснок. Плотно закройте пакет и интенсивно встряхивайте 1–2 минуты, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставьте при комнатной температуре на 15–20 минут. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
