Баклажаны по-корейски в банке: готовим огненную закуску на зиму

Баклажаны по-корейски — это пикантная, огненная закуска на зиму, где нежная мякоть овощей гармонирует с чесночной остротой и пряностью специй! Плоды сохраняют легкую упругость, но буквально тают во рту.

Для приготовления нарежьте 2 кг молодых баклажанов кружочками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Бланшируйте 3 минуты в кипящей воде с 1 ст. л. уксуса. В стерильные банки уложите слоями: баклажаны, кольца 2 луковиц, 5 измельченных зубчиков чеснока, зонтик укропа и 1 ч. л. семян горчицы. Залейте кипящим маринадом (1 л воды, 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 5 горошин черного перца).

Стерилизуйте 15 минут, закатайте и укутайте до остывания. Через 2 недели салат раскроет вкус полностью — острота смягчится, а пряности пропитают овощи.

