09 августа 2025 в 13:00

Рулетики из баклажанов на зиму в банках! Эту заготовку съедаем до января!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острые рулетики из баклажанов — взрыв вкуса в каждой банке! Эти пикантные рулетики — настоящая находка для любителей ярких закусок. Нежные баклажаны в хрустящей корочке, острая перцовая начинка с чесноком и ароматной зеленью — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеальная заготовка для тех, кто любит погорячее!

Тебе понадобится: 1,5 кг баклажанов, 3 болгарских перца, 1 острый перец, головка чеснока, по полпучка укропа, петрушки, кинзы и базилика, 150 мл растительного масла. Для маринада: 350 мл воды, 2,5 ч.л. соли, 1,5 ст.л. сахара, 3,5 ст.л. уксуса 9%.

Приготовление: Баклажаны нарежь вдоль тонкими пластинами, обжарь до золотистости. Перец, чеснок и зелень измельчи в блендере — получится ароматная паста. Намажь ее на баклажаны, сверни рулетиками. Плотно уложи в банки, залей кипящим маринадом. Стерилизуй 20 минут, закатай — и зимой будет чем удивить гостей!

Эти рулетики хороши и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу. Чем дольше стоят — тем вкуснее становятся!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

баклажаны
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
