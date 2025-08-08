Запеченный рулет из курицы с баклажанами — пальчики оближешь! Хит на ужин

Рулет из курицы с баклажаном — просто и восхитительно! Ищете блюдо, которое впечатлит и домочадцев, и гостей? Этот рулет из курицы с баклажаном — идеальный вариант! Нежная куриная грудка в сочетании с сочными баклажанами, запеченными под золотистой корочкой, — настоящий кулинарный шедевр. Готовится легко, а результат — выше всяких похвал!

Рецепт:

Подготовьте ингредиенты. Возьмите 2 куриных филе, 1 баклажан, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, специи по вкусу и немного растительного масла. Нарежьте баклажан тонкими пластинами, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните салфеткой и обжарьте на сковороде до мягкости. Куриное филе разрежьте вдоль, отбейте, посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком. Соберите рулет: на филе выложите баклажаны, посыпьте тертым сыром, аккуратно сверните и закрепите зубочистками. Запекайте 30 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Аромат стоит невероятный, а вкус — просто бомба! Попробуйте — и этот рецепт станет частым гостем на вашем столе.

