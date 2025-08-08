Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:52

Запеченный рулет из курицы с баклажанами — пальчики оближешь! Хит на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из курицы с баклажаном — просто и восхитительно! Ищете блюдо, которое впечатлит и домочадцев, и гостей? Этот рулет из курицы с баклажаном — идеальный вариант! Нежная куриная грудка в сочетании с сочными баклажанами, запеченными под золотистой корочкой, — настоящий кулинарный шедевр. Готовится легко, а результат — выше всяких похвал!

Рецепт:

  1. Подготовьте ингредиенты. Возьмите 2 куриных филе, 1 баклажан, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, специи по вкусу и немного растительного масла.

  2. Нарежьте баклажан тонкими пластинами, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните салфеткой и обжарьте на сковороде до мягкости.

  3. Куриное филе разрежьте вдоль, отбейте, посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком.

  4. Соберите рулет: на филе выложите баклажаны, посыпьте тертым сыром, аккуратно сверните и закрепите зубочистками.

  5. Запекайте 30 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Аромат стоит невероятный, а вкус — просто бомба! Попробуйте — и этот рецепт станет частым гостем на вашем столе.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

