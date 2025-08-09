Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачковые хачапурики на завтрак! Готовим вкуснятину с сыром за 12 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые хачапурики на завтрак: нежно, сытно и по-домашнему! Утро начинается с аромата свежей выпечки? Тогда эти воздушные хачапурики с кабачковым тестом станут вашим новым любимым завтраком! Нежные, с хрустящей корочкой и аппетитной сырной начинкой, они готовятся за 30 минут и не требуют сложных ингредиентов. Кабачки делают тесто сочным, а расплавленный сыр — вкус праздничным.

Рецепт:

Натрите 200 г молодых кабачков на мелкой терке, отожмите сок. Добавьте 1 яйцо, 100 г муки, щепотку соли и перемешайте до консистенции густой сметаны. Для начинки смешайте 150 г тертого сыра (сулугуни + моцарелла) с зеленью. На разогретую сковороду с маслом выложите ложкой тесто, формируя кружочки. В центр каждого положите 1 ч. л. начинки, прикройте сверху еще одним слоем теста. Обжаривайте под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или свежими овощами.

Эти хачапурики хороши тем, что тесто остается нежным даже на следующий день — просто разогрейте их на сухой сковороде. Идеальный завтрак для тех, кто любит быстрые и вкусные решения!

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

