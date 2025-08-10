Полтысячи сторонников Palestine Action задержали в Лондоне

Более 460 человек были задержаны в Лондоне на протесте в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, сообщает столичная полиция в соцсети X. Уточняется, что митинг стал частью кампании сторонников справедливого правосудия из организации Defend Our Juries.

Мероприятие было рассчитано на массовое собрание в поддержку Palestine Action, участники планировали превзойти возможности полиции и судебной системы. Для этого предполагалось собрать на улице более 500 человек, исходя из того, что столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами.

За демонстрацию поддержки Palestine Action были задержаны 466 человек. Кроме того, было произведено восемь задержаний за другие правонарушения, включая пять нападений на полицейских, — подчеркнули правоохранители.

Ранее литовцы сообщили о намерении провести акцию протеста против аккредитации офиса экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несогласные планировали собраться у здания МИД страны. Организаторы акции были намерены добиться отмены дипломатического статуса Тихановской и ее офиса.

Также в японской Хиросиме несколько сотен человек приняли участие в антивоенном митинге, приуроченном к 80-летию атомной бомбардировки города ВВС США. Демонстранты выступили за ядерное разоружение и мирное разрешение международных конфликтов.