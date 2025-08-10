Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У места содержания пособницы Эпштейна произошла перестрелка

Ранним утром рядом с тюремным лагерем Брайан в штате Техас зафиксирована стрельба, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Колония ранее стала местом перевода пособницы финансиста Джеффри Эпштейн — Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними.

По данным издания, перестрелка произошла вблизи тюрьмы и, по всей видимости, была результатом конфликта между двумя враждующими лицами или преступными группировками. Источники подчеркивают, что инцидент случился около учреждения, но напрямую с Максвелл не связан.

Правоохранители подтвердили телеканалу факт стрельбы и отметили, что ни один сотрудник тюрьмы не пострадал. Подробности по причинам и обстоятельствам конфликта пока не раскрываются, следственные органы продолжают проверку.

Ранее биограф Эндрю Лоуни заявил, что обвиненный в насилии над несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн и британский принц Эндрю были знакомы. По его данным, миллиардер продавал «тайны» принца иностранным разведслужбам, в том числе израильской МОССАД. Лоуни отметил, что для Эпштейна принц Эндрю был «полезным идиотом», обеспечившим ему связи с бизнесменами и политическими лидерами.

