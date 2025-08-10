Раскрыто, как НАБУ может повлиять на выборы на Украине после СВО

Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут оказать влияние на избирательную кампанию, которая начнется после завершения боевых действий, сообщил британский еженедельник The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник. Авторы статьи полагают, что активизация расследований может сыграть роль в кампании, которая вероятно последует за мирным соглашением.

Некоторые вещи просто не уйдут. Это не простуда, — приводит издание слова собеседника.

Согласно статье, после того как украинский президент Владимир Зеленский под давлением европейских правительств отказался от планов ограничить независимость НАБУ, работы бюро будут вестись «с ещe большим энтузиазмом». Публикация материалов и уголовные дела способны повлиять на общественное мнение и на шансы отдельных политиков Украины и их предвыборные кампании, подытоживает издание.

Ранее НАБУ задержало депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексея Кузнецова по подозрению во взятке. Вместе с ним задержан бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По данным следствия, Кузнецов причастен к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.