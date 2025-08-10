Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 05:08

Раскрыто, как НАБУ может повлиять на выборы на Украине после СВО

Economist: НАБУ может повлиять на избирательную кампанию Украины после СВО

Штаб-квартира Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве Штаб-квартира Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут оказать влияние на избирательную кампанию, которая начнется после завершения боевых действий, сообщил британский еженедельник The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник. Авторы статьи полагают, что активизация расследований может сыграть роль в кампании, которая вероятно последует за мирным соглашением.

Некоторые вещи просто не уйдут. Это не простуда, — приводит издание слова собеседника.

Согласно статье, после того как украинский президент Владимир Зеленский под давлением европейских правительств отказался от планов ограничить независимость НАБУ, работы бюро будут вестись «с ещe большим энтузиазмом». Публикация материалов и уголовные дела способны повлиять на общественное мнение и на шансы отдельных политиков Украины и их предвыборные кампании, подытоживает издание.

Ранее НАБУ задержало депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексея Кузнецова по подозрению во взятке. Вместе с ним задержан бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По данным следствия, Кузнецов причастен к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

НАБУ
Украина
выборы
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал причины для блокировки переводов банком
Мощный удар «Искандера», бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 10 августа
Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине и давить на Россию
В маленькой европейской стране заметили наращивание военной структуры НАТО
Раскрыто, как НАБУ может повлиять на выборы на Украине после СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 августа
«Люди отдали все»: в Киеве прошел митинг в поддержку семей пропавших бойцов
Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии
Россиянам напомнили о способе не пускать чужаков на стоянку во дворе
Стало известно, на какую высоту вулкан Ключевской выбросил пепел
Для российских военных создадут новый тип боевых дронов
Украинский беспилотник рухнул во двор дома под Саратовом и убил человека
Участник нападения на «Крокус» рассказал, где его обучали
Полтысячи сторонников Palestine Action задержали в Лондоне
Юрист раскрыл, когда лучше всего увольняться перед пенсией
В Великобритании раскрыли перспективу ЕС по отправке войск на Украину
Промышленное предприятие в российском регионе попало под огонь ВСУ
Как вовремя распознать рак и диабет: обязательные анализы после 70 лет
Стало известно об одной слезной просьбе ЕС и Киева к США
Европейцы дали Трампу совет по поводу переговоров с Путиным
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.