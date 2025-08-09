Салат из переросших огурцов: готовлю эту хрустящую закуску на зиму банками

Салат из переросших огурцов: готовлю эту хрустящую закуску на зиму банками

Салат из переросших огурцов на зиму — это неожиданно вкусная заготовка, которая превращает грубые плоды в нежную хрустящую закуску! Огурцы приобретают пикантный вкус с чесночной остринкой, напоминающий корейские салаты.

Для приготовления пропустите через крупную терку 2 кг переросших огурцов (предварительно очистив от жесткой кожуры и удалив семена), добавьте 3 тертые моркови, 2 измельченные головки чеснока и пучок рубленой зелени укропа. Для маринада смешайте 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого кориандра. Залейте овощи горячим маринадом, разложите по стерильным банкам и простерилизуйте 10–15 минут.

После закатки укутайте банки одеялом до полного остывания. Через 2 недели салат раскроет вкус — огурцы останутся хрустящими, но пропитаются ароматами специй. Готовлю эту хрустящую закуску на зиму банками, попробуйте и вы!

Ранее стало известно, как засолить огурцы без уксуса: получаются как из бочки.