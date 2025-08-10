Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью Президент Колумбии призвал Трампа уважать суверенитет в борьбе с наркокартелями

Президенту США Дональду Трампу следует уважать суверенитет Колумбии при борьбе с наркокартелями, заявил колумбийский лидер Густаво Петро в социальной сети Х. Он также добавил, что поддерживает планы американского коллеги по наращиванию усилий по борьбе с наркоторговлей.

Я согласен с ней при условии уважения национального суверенитета. Без сомнения, необходимо удвоить или утроить усилия по борьбе с группировками наркоторговцев, начиная с их главарей, финансовых потоков и массовой конфискации их противозаконного товара, — написал Петро.

В то же время он раскритиковал решение Вашингтона увеличить до 50 млн долларов вознаграждение за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Петро, политические проблемы венесуэльцев не должны решаться выплатой денег за поимку или ликвидацию политических лидеров. Он также отметил, что получил помощь от Мадуро и министра обороны Падрино в борьбе с наркоторговцами в приграничной зоне и считает эту кооперацию важной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.