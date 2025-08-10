Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 01:05

Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью

Президент Колумбии призвал Трампа уважать суверенитет в борьбе с наркокартелями

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует уважать суверенитет Колумбии при борьбе с наркокартелями, заявил колумбийский лидер Густаво Петро в социальной сети Х. Он также добавил, что поддерживает планы американского коллеги по наращиванию усилий по борьбе с наркоторговлей.

Я согласен с ней при условии уважения национального суверенитета. Без сомнения, необходимо удвоить или утроить усилия по борьбе с группировками наркоторговцев, начиная с их главарей, финансовых потоков и массовой конфискации их противозаконного товара, — написал Петро.

В то же время он раскритиковал решение Вашингтона увеличить до 50 млн долларов вознаграждение за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Петро, политические проблемы венесуэльцев не должны решаться выплатой денег за поимку или ликвидацию политических лидеров. Он также отметил, что получил помощь от Мадуро и министра обороны Падрино в борьбе с наркоторговцами в приграничной зоне и считает эту кооперацию важной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.

Колумбия
Дональд Трамп
преступность
наркоторговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компании ФРГ могут прекратить производство оружия из-за КНР
Трамп пытается придумать, как позвать Зеленского на Аляску
SHOT сообщил, что ПВО отражает атаку ВСУ на российский город
Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились
«Неопытная мать»: в Лейпциге усыпили трех детенышей краснокнижного зверя
Два боксера не пережили турнир в Японии
«Кремль торжествует»: маневр Путина против ультиматума Трампа поразил КНР
Системы ПВО в Абхазии перевели в режим боевой готовности
Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью
«Все провалится»: в Финляндии дали Трампу совет касаемо общения с Зеленским
Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода
Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления
Фицо рассказал, чем Киеву обернутся попытки ослабить Россию
Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю
«Искандер» одним ударом испепелил украинские грузовики с вооружением
Медик назвал необычный симптом нового вируса
Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота
Фицо передал Путину и Трампу пожелания на фоне переговоров
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.