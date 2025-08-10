Трамп пытается придумать, как позвать Зеленского на Аляску

Белый дом изучает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на запланированную на 15 августа встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в штате Аляска, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. В материале говорится, что американский лидер все еще считает привлекательной идею проведения трехсторонней встречи.

Высокопоставленный представитель [американской] администрации заявил, что это абсолютно возможно, — констатировали журналисты.

Уточняется, что дискуссии по вопросу еще не завершены. Пока что нет информации о том, посетит ли все же переговоры Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий счел важным, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране. По его словам, такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене.