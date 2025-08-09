Салат «Ленивый» на зиму в банках: вкуснятина из баклажанов — минимум усилий

Салат «Ленивый» на зиму в банках: вкуснятина из баклажанов — минимум усилий

Зимний салат «Ленивый» из баклажанов, помидоров и перца — это минимум усилий и максимум вкуса! Блюдо получается ароматным, с нежной текстурой баклажанов, сладостью томатов и легкой пикантностью перца.

Рецепт: нарежьте 1 кг баклажанов кружочками, 500 г помидоров дольками, 2 болгарских перца соломкой. Уложите овощи в стерильные банки, добавив 3 зубчика чеснока и зонтик укропа на каждую литровую емкость. Залейте кипящим маринадом (1 л воды, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса). Накройте крышками, стерилизуйте 15 минут, закатайте и переверните до остывания.

Через две недели овощи пропитаются пряным маринадом, сохранив летний вкус. Эта вкуснятина из баклажанов — идеальная закуска к мясу или гарнир к зимнему ужину.

