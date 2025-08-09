Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:46

Салат «Ленивый» на зиму в банках: вкуснятина из баклажанов — минимум усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимний салат «Ленивый» из баклажанов, помидоров и перца — это минимум усилий и максимум вкуса! Блюдо получается ароматным, с нежной текстурой баклажанов, сладостью томатов и легкой пикантностью перца.

Рецепт: нарежьте 1 кг баклажанов кружочками, 500 г помидоров дольками, 2 болгарских перца соломкой. Уложите овощи в стерильные банки, добавив 3 зубчика чеснока и зонтик укропа на каждую литровую емкость. Залейте кипящим маринадом (1 л воды, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса). Накройте крышками, стерилизуйте 15 минут, закатайте и переверните до остывания.

Через две недели овощи пропитаются пряным маринадом, сохранив летний вкус. Эта вкуснятина из баклажанов — идеальная закуска к мясу или гарнир к зимнему ужину.

Ранее стало известно, как вместе засолить огурцы с помидорами — рецепт на 3-литровую банку.

баклажаны
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата прощания с Краско
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.