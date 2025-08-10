Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 01:05

«Все провалится»: в Финляндии дали Трампу совет касаемо общения с Зеленским

Профессор Малинен посоветовал Трампу быть непреклонным в отношении Зеленского

Президенту США Дональду Трампу следует быть жестче с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в социальной сети X. По его словам, только так можно достичь завершения конфликта, особенно если на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Однако, если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится, — считает эксперт.

Профессор уверен, что американскому лидеру не стоит пытаться успокаивать Зеленского и потакать ему. Это же касается и его европейских союзников.

Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей как субъектов Российской Федерации.

Кроме того, выяснилось, что Владимир Зеленский пошел против американского лидера Дональда Трампа, раскритиковав решение о встрече с Владимиром Путиным на Аляске. По материалам СМИ, Киев выразил недовольство местом проведения переговоров, поскольку оно расположено далеко от его европейских союзников.

