Президенту США Дональду Трампу следует быть жестче с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в социальной сети X. По его словам, только так можно достичь завершения конфликта, особенно если на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Однако, если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится, — считает эксперт.
Профессор уверен, что американскому лидеру не стоит пытаться успокаивать Зеленского и потакать ему. Это же касается и его европейских союзников.
Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей как субъектов Российской Федерации.
Кроме того, выяснилось, что Владимир Зеленский пошел против американского лидера Дональда Трампа, раскритиковав решение о встрече с Владимиром Путиным на Аляске. По материалам СМИ, Киев выразил недовольство местом проведения переговоров, поскольку оно расположено далеко от его европейских союзников.