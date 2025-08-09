Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 19:04

Зеленского уличили в «бунте» против Трампа

KP.RU: Киев пошел против Трампа из-за решения встретиться с Путиным на Аляске

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пошел против американского лидера Дональда Трампа, раскритиковав решение о встрече с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске, пишет KP.RU. По оценкам издания, Киев выразил недовольство местом проведения переговоров, поскольку оно расположено далеко от его европейских союзников.

Зеленский, отвергая возможность территориальных уступок России, заявил, что Аляска, где состоятся переговоры Путина и Трампа, «слишком далека от Украины». Обозреватели KP.RU считают, что украинский лидер обеспокоен таким поворотом, поскольку это место исключает любое вмешательство европейских лидеров, «которые могли бы поспособствовать и оказать непосредственное давление на Трампа».

Вопрос о территориальных уступках, поднятый Трампом публично, лишь усилил «бунт» Зеленского, пишут авторы. Журналисты считают, что отказ украинского лидера от предложенного Вашингтоном мира свидетельствует о его страхе не только утратить власть, но и понести наказание за содеянное.

Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей как субъектов Российской Федерации.

