Зеленского уличили в «бунте» против Трампа KP.RU: Киев пошел против Трампа из-за решения встретиться с Путиным на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский пошел против американского лидера Дональда Трампа, раскритиковав решение о встрече с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске, пишет KP.RU. По оценкам издания, Киев выразил недовольство местом проведения переговоров, поскольку оно расположено далеко от его европейских союзников.

Зеленский, отвергая возможность территориальных уступок России, заявил, что Аляска, где состоятся переговоры Путина и Трампа, «слишком далека от Украины». Обозреватели KP.RU считают, что украинский лидер обеспокоен таким поворотом, поскольку это место исключает любое вмешательство европейских лидеров, «которые могли бы поспособствовать и оказать непосредственное давление на Трампа».

Вопрос о территориальных уступках, поднятый Трампом публично, лишь усилил «бунт» Зеленского, пишут авторы. Журналисты считают, что отказ украинского лидера от предложенного Вашингтоном мира свидетельствует о его страхе не только утратить власть, но и понести наказание за содеянное.

Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей как субъектов Российской Федерации.