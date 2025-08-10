Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились

Президент США Дональд Трамп планировал вновь забраться на крышу Белого дома, однако через две минуты передумал, сообщает пресс-пул главы государства. Уточняется, что причины такого решения остались загадкой.

Пулу журналистов сообщили, что президент США направляется на крышу Белого дома. Мы расположились снаружи, — указали журналисты.

После этого почти сразу Трамп «отменил собственный план вновь забраться на крышу». Представителей прессы распустили, служба безопасности политика также спустилась обратно.

Ранее Дональд Трамп, поднявшись на крышу зала для брифингов Белого дома, ознакомился с ходом строительных работ, идущих на территории резиденции. Американский лидер пошутил перед журналистами, что ищет «место для размещения ракет или ядерных боеголовок».

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник констатировал, что Дональд Трамп — психически нестабильный человек, поскольку намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента как секретное оружие против России. По его словам, американский лидер подталкивает Европу к конфликту с Россией, преследуя лишь собственные интересы, при этом у политика явно «биполярка обыкновенная».