Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 02:10

Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились

Трамп собирался подняться на крышу Белого дома, но поменял решение

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планировал вновь забраться на крышу Белого дома, однако через две минуты передумал, сообщает пресс-пул главы государства. Уточняется, что причины такого решения остались загадкой.

Пулу журналистов сообщили, что президент США направляется на крышу Белого дома. Мы расположились снаружи, — указали журналисты.

После этого почти сразу Трамп «отменил собственный план вновь забраться на крышу». Представителей прессы распустили, служба безопасности политика также спустилась обратно.

Ранее Дональд Трамп, поднявшись на крышу зала для брифингов Белого дома, ознакомился с ходом строительных работ, идущих на территории резиденции. Американский лидер пошутил перед журналистами, что ищет «место для размещения ракет или ядерных боеголовок».

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник констатировал, что Дональд Трамп — психически нестабильный человек, поскольку намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента как секретное оружие против России. По его словам, американский лидер подталкивает Европу к конфликту с Россией, преследуя лишь собственные интересы, при этом у политика явно «биполярка обыкновенная».

Дональд Трамп
США
Белый дом
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компании ФРГ могут прекратить производство оружия из-за КНР
Трамп пытается придумать, как позвать Зеленского на Аляску
SHOT сообщил, что ПВО отражает атаку ВСУ на российский город
Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились
«Неопытная мать»: в Лейпциге усыпили трех детенышей краснокнижного зверя
Два боксера не пережили турнир в Японии
«Кремль торжествует»: маневр Путина против ультиматума Трампа поразил КНР
Системы ПВО в Абхазии перевели в режим боевой готовности
Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью
«Все провалится»: в Финляндии дали Трампу совет касаемо общения с Зеленским
Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода
Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления
Фицо рассказал, чем Киеву обернутся попытки ослабить Россию
Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю
«Искандер» одним ударом испепелил украинские грузовики с вооружением
Медик назвал необычный симптом нового вируса
Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота
Фицо передал Путину и Трампу пожелания на фоне переговоров
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.