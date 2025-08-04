Баклажаны по-корейски! Улетная закуска на зиму, которая исчезает первой!

Баклажаны по-корейски — пикантная закуска на всю зиму. Если вы любите яркие восточные вкусы, этот рецепт станет настоящей находкой. Хрустящие баклажаны с морковью и перцем в пряном маринаде — идеальная закуска, которая прекрасно хранится и становится только вкуснее со временем. Готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее — проверено на своей семье!

Готовим шаг за шагом:

Начните с подготовки овощей. 1,5 кг молодых баклажанов нарежьте вдоль толстыми брусочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и бланшируйте в кипящей воде 3-4 минуты. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде.

500 г моркови натрите на специальной терке для корейской моркови. 500 г болгарского перца очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. 1 головку чеснока пропустите через пресс.

В большой миске смешайте овощи, добавьте 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса, 100 мл растительного масла и 1 ст. л. приправы для моркови по-корейски. Тщательно перемешайте руками, слегка приминая овощи, чтобы они пустили сок.

Оставьте салат при комнатной температуре на 3–4 часа, периодически перемешивая. Затем разложите по стерильным банкам, утрамбовывая, чтобы выделился сок. Закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике.

Через сутки закуска готова к употреблению, но настоящий вкус раскроется через 3–5 дней. Перед подачей можно посыпать кунжутом или зеленью. Эти баклажаны прекрасно дополнят мясные блюда, станут отличной начинкой для сэндвичей или самостоятельной острой закуской. Попробуйте — и ваши гости будут просить рецепт!

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