Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 10:30

Баклажаны по-корейски! Улетная закуска на зиму, которая исчезает первой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-корейски — пикантная закуска на всю зиму. Если вы любите яркие восточные вкусы, этот рецепт станет настоящей находкой. Хрустящие баклажаны с морковью и перцем в пряном маринаде — идеальная закуска, которая прекрасно хранится и становится только вкуснее со временем. Готовится быстро, а исчезает со стола еще быстрее — проверено на своей семье!

Готовим шаг за шагом:

Начните с подготовки овощей. 1,5 кг молодых баклажанов нарежьте вдоль толстыми брусочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и бланшируйте в кипящей воде 3-4 минуты. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде.

500 г моркови натрите на специальной терке для корейской моркови. 500 г болгарского перца очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. 1 головку чеснока пропустите через пресс.

В большой миске смешайте овощи, добавьте 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса, 100 мл растительного масла и 1 ст. л. приправы для моркови по-корейски. Тщательно перемешайте руками, слегка приминая овощи, чтобы они пустили сок.

Оставьте салат при комнатной температуре на 3–4 часа, периодически перемешивая. Затем разложите по стерильным банкам, утрамбовывая, чтобы выделился сок. Закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике.

Через сутки закуска готова к употреблению, но настоящий вкус раскроется через 3–5 дней. Перед подачей можно посыпать кунжутом или зеленью. Эти баклажаны прекрасно дополнят мясные блюда, станут отличной начинкой для сэндвичей или самостоятельной острой закуской. Попробуйте — и ваши гости будут просить рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

баклажаны
овощи
рецепты
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.