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19 июля 2025 в 15:00

Баклажаны по-итальянски: мой секрет идеальной закуски за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны с моцареллой по-итальянски — нежная закуска с характером! Эта простая, но изысканная закуска сочетает в себе средиземноморские ароматы — нежные баклажаны, тягучий сыр и свежую кинзу. Идеально для летнего ужина или фуршета!

Нарежьте 2 крупных баклажана кружочками толщиной 1 см. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на гриле или сковороде с оливковым маслом по 2 минуты с каждой стороны до румяности.

На каждый ломтик баклажана выложите по кружочку помидора и ломтику моцареллы (понадобится 150 г). Посыпьте щепоткой сушеного орегано и молотым перцем. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 7–10 минут, пока сыр не расплавится.

Перед подачей украсьте листиками свежей кинзы и сбрызните бальзамическим кремом. Подавайте теплыми — нежная текстура баклажанов в сочетании с расплавленным сыром покорит всех гостей! Эта закуска особенно хороша с хрустящим багетом и бокалом легкого вина.

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баклажаны
рецепты
моцарелла
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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