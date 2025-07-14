Аромат на весь подъезд — мясо в чумовом соусе по пошаговому рецепту

Аромат на весь подъезд — мясо в чумовом соусе по пошаговому рецепту

Готовьте ложки — сегодня у нас не просто ужин, а настоящий кулинарный хит! Сочное, мягкое мясо в чумовой подливе — находка для тех, кто любит насыщенный вкус, аромат домашних специй и идеальное сочетание простоты с вау-эффектом.

Возьмите 500 граммов свинины или говядины, нарежьте кубиками. Разогрейте в глубокой сковороде подсолнечное масло, обжарьте мясо до золотистой корочки.

Всыпьте крупную головку лука и морковку. Предварительно овощи следует измельчить. Обжаривайте до мягкости морковки. Влейте немного соевого соуса и пасты из томатов. Хорошо перемешайте.

Влейте 375 мл горячей воды, посолите по вкусу, добавьте два лавровых листа. Тушите на слабом огне под крышкой в течение 40 минут. В конце добавьте столовую ложку сливочного масла для мягкости.