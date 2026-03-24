Армянская хозяйка угостила южным супом из хлеба: теперь готовлю тоже — сливочно-чесночный с помидорами. Совершенно необычный, но вкусный

Мы попробовали этот суп из хлеба на отдыхе в Краснодарском крае, и вкус запомнился сразу: густой, ароматный, с чесночной ноткой и нежной текстурой. Главная фишка — сухари из духовки и большое количество зелени. Суп получается не обычный, а почти как тёплое сливочное блюдо с насыщенным вкусом.

Ингредиенты: куриная грудка — 2 шт., помидоры — 3 шт., чеснок — 5-6 зубчиков, батон — 3-4 ломтика, оливковое масло — 3-4 ст. л., вода — около 1 л, яйца — 2 шт., паприка, чили — по вкусу, соль, перец — по вкусу, свежая зелень (петрушка, укроп) — большой пучок, немного тёртого сыра — по желанию.

Приготовление: сначала сделайте сухари — нарежьте батон кубиками и подсушите в духовке до румяной корочки. Они должны быть хрустящими и ароматными. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте. Куриное филе порежьте небольшими кусочками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте курицу до лёгкой золотистой корочки, добавьте чеснок и готовьте ещё минуту.

Затем добавьте сухари, перемешайте, чтобы они впитали аромат масла, и сразу отправьте помидоры. Влейте горячую воду, добавьте специи и варите около 10–15 минут. Сухари за это время распадаются почти до крупы.

В конце влейте слегка взбитые яйца, быстро перемешивая — суп станет более густым и нежным. Добавьте много свежей зелени и при желании немного сыра.

