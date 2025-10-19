Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 16:35

Арбуз против отеков: вот почему он стал находкой для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие ищут дорогие средства от отеков, забывая о природном лекаре — арбузе. Этот сочный фрукт на 90% состоит из воды и богат калием, который эффективно выводит лишнюю жидкость из организма.

Калий регулирует водно-солевой баланс, снижая нагрузку на сердце и почки. Антиоксиданты в составе защищают клетки и улучшают метаболизм.

Регулярное употребление арбуза помогает снизить давление и очистить печень от токсинов. Уже через два дня заметны улучшения при отеках.

Диетологи рекомендуют есть арбуз утром, избегая сочетания с солеными продуктами. Фрукт не только борется с отеками, но и помогает похудеть благодаря низкой калорийности.

Арбуз давно применяется в лечебных диетах при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, доказывая свою эффективность как натуральное средство для здоровья.

Ранее сообщалось, что красота кожи начинается не с косметических средств, а с правильного питания. Диетологи и дерматологи подтверждают: один жирный продукт способен заметно преобразить лицо изнутри и вернуть ему здоровый блеск.

