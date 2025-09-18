«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 10:30

Американский тыквенный пирог — сочный внутри, простой в приготовлении. Хит на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классический американский тыквенный пирог — это не просто десерт, а символ осени и домашнего уюта! Его нежная кремовая текстура, теплый аромат корицы, имбиря и мускатного ореха создают неповторимую атмосферу праздника. Этот пирог идеально подходит для семейных чаепитий.

Вам понадобится: для теста — 320 г муки, 120 г холодного сливочного масла, 1 желток, щепотка соли; для начинки — 1 кг тыквы, 250 мл сливок 33%, 3 яйца, 6 ст. л. сахара, 4 ст. л. меда, 1/2 ч. л. имбиря, 1/2 ч. л. корицы, 1/4 ч. л. мускатного ореха, 1/4 ч. л. гвоздики, 1/4 ч. л. кайенского перца, соль. Измельчите масло с мукой в крошку, добавьте желток, замесите тесто. Охладите 30 минут. Раскатайте, выложите в форму, наколите вилкой. Запеките слепой выпечкой 10 минут при 200 °C. Тыкву отварите, превратите в пюре, дайте стечь жидкости. Смешайте все ингредиенты для начинки, взбейте. Залейте в корж. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Остудите, украсьте взбитыми сливками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

