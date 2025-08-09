Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Алые свечки вместо скучного забора! Живая изгородь цветет до морозов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Розовый дельфиниум — августовский фейерверк в вашем саду. Когда большинство цветов уже готовится к отдыху, розовый дельфиниум только выходит на сцену. Его высокие свечи, усыпанные нежными соцветиями, становятся главным украшением конца лета. Этот многолетник — настоящий подарок для тех, кто хочет ярких красок без лишних хлопот.

Дельфиниум удивительно неприхотлив. Он прекрасно чувствует себя на солнечных участках с легкой тенью в полуденные часы, не боится похолоданий и цветет до самых заморозков. Его пушистые розовые соцветия привлекают бабочек и пчел, создавая в саду особенную атмосферу.

Уход за этим красавцем минимален: умеренный полив в засуху и подвязка высоких цветоносов. После первой волны цветения просто обрежьте увядшие стебли — и растение может порадовать вас повторным цветением в начале осени. Посадите розовый дельфиниум группой на фоне хвойных или вдоль забора — и ваш августовский сад заиграет новыми красками!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
