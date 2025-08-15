Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 14:00

Аджапсандали из молодых овощей по-грузински! Самое вкусное летнее рагу

Аджапсандали из молодых овощей по-грузински! Самое вкусное летнее рагу! Это солнечное грузинское блюдо из сезонных овощей поразит вас гармонией вкусов и ароматов. Нежные молодые баклажаны и кабачки, сладкий перец и сочные помидоры в пряном соусе с хмели-сунели — настоящее праздничное блюдо из простых ингредиентов.

Ингредиенты

  • Молодые баклажаны — 2 шт (около 400 г)
  • Молодые кабачки — 2 шт (300 г)
  • Болгарский перец — 2 шт
  • Спелые помидоры — 3 шт
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Специи: соль, перец, паприка, хмели-сунели
  • Свежая кинза и петрушка — полпучка

Приготовление

  1. Баклажаны и кабачки нарежьте крупными кубиками, посолите и оставьте на 10 минут. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте баклажаны и кабачки до румяности. Добавьте нарезанный лук, перец соломкой и давленый чеснок, обжаривайте 5 минут
  2. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте и добавьте к овощам. Тушите под крышкой на медленном огне 20-25 минут. В конце приправьте хмели-сунели и рубленой зеленью.

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

кабачки
баклажаны
рагу
закуски
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
