Адвокат сообщила о диагнозе Кара-Мурзы, препятствующем отбытию наказания Адвокат Эйсмонт: защита обжалует приговор журналисту Кара-Мурзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Мария Эйсмонт

Защита журналиста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) намерена обжаловать решение Мосгорсуда, приговорившего публициста к 25 годам колонии строгого режима, сообщила NEWS.ru адвокат Мария Эйсмонт. Она сообщила, что сторону защиты беспокоит состояние здоровья оппозиционера: за время пребывания в СИЗО у Кара-Мурзы, ранее пережившего два отравления, обострились симптомы, связанные с онемением конечностей.

Я не хочу уходить в детали, поскольку я не врач, но это диагноз «полинейропатия», который был ему поставлен в том числе неврологом, которая его осматривала. Его вывозили для обследования в гражданскую больницу в Москве в конце марта. Результаты обследования также показали серьезные нарушения, связанные с работой нервов в конечностях, в двух ногах и руке. Диагноз «полинейропатия» находится в перечне болезней, препятствующих отбыванию наказания, — сказала Эйсмонт.

По словам адвоката, условия пребывания Кара-Мурзы под стражей «вполне сносные, насколько вообще могут быть сносные условия содержания» в СИЗО. Эйсмонт отметила, что отношение к ее подзащитному «вполне уважительное». Она подчеркнула, что приоритет защиты сейчас — добиваться освобождения журналиста.

Ранее мать Кара-Мурзы призналась, что рассчитывала на циничный приговор, но решение суда превзошло ее ожидания. По ее словам, на заседание кроме нее не пустили никого из родственников.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, таким образом полностью удовлетворив просьбу гособвинения. Журналисту, арестованному в апреле 2022 года, были предъявлены обвинения по статьям о госизмене, руководстве нежелательной организаций и распространении фейков про российскую армию.