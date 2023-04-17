«Ожидала циничный приговор»: мать Кара-Мурзы о суде над сыном Мать Кара-Мурзы: ожидала циничный приговор, но он превзошел мои ожидания

Фото: Московские суды общей юрисдикции

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза в Московском городском суде при оглашение приговора

Мать российского журналиста, публициста и политика Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила NEWS.ru, что приговор ему превзошел даже ее ожидания. За последний год у женщины было только одно свидание с сыном, сообщила она на заседании Мосгорсуда, приговорившего Кара-Мурзу к 25 годам колонии.

Ожидала, что будет циничный приговор 24 года, но он превзошел мои ожидания, — призналась мать осужденного.

Мать Кара-Мурзы пожаловалась, что на заседание не пустили родственников, кроме нее. По словам женщины, вместо этого привели массовку из людей, которые называют себя практикантами. Также в суд не прошли иностранные послы.

Посол Канады в России Элисон Леклер назвала приговор Кара-Мурзе «печальным свидетельством темного поворота», к которому пришла борьба за свободную и демократическую Россию. Посольство США назвало решение суда попыткой заглушить инакомыслие и «демонстративно показать», что случается с людьми, которые «отважились не согласиться с политикой» российского руководства.

Кара-Мурзу задержали в апреле 2022 года. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, распространении фейков о ВС России, а также о руководстве нежелательной организацией. Представитель прокуратуры 6 апреля попросил суд приговорить публициста к 25 годам колонии строгого режима. Кара-Мурза не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.