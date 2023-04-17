Кара-Мурза проведет в колонии четверть века Мосгорсуд приговорил журналиста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима

Фото: Московские суды общей юрисдикции

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза в Московском городском суде при оглашение приговора

Московский городской суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима российского журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил присутствующий на заседании корреспондент NEWS.ru. Суд также назначил Кара-Мурзе штраф в размере 400 тысяч рублей и в течение семи лет после освобождения запретил заниматься журналистской деятельностью.

Посольство США назвало решение суда попыткой заглушить инакомыслие в России и «демонстративно показать», что случается с людьми, которые «отважились не согласиться с политикой» руководства страны.

Сегодняшнее решение приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам тюрьмы за критику политики правительства своей страны — это еще один чудовищный признак репрессий, охвативших Россию. <...> Криминализация критики действий правительства — это проявление страха, а не силы, — говорится в заявлении американской дипмиссии.

Посол Канады в России Элисон Леклер назвала приговор Кара-Мурзе «печальным свидетельством темного поворота», к которому пришла борьба за свободную и демократическую Россию.

Невзирая на этот приговор, свободомыслящие люди в этой стране и по всему миру признают Владимира Кара-Мурзу человеком чести и совести, решительным защитником гражданских и политических прав, — говорится в заявлении канадского посла.

Председательствующий судья Сергей Подопригоров находится в санкционном «списке Магнитского», который более 10 лет назад лоббировал осужденный.

Публицист был арестован в апреле 2022 года. Кара-Мурзе выдвинули обвинения по уголовным статьям о госизмене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, признанной нежелательной в РФ. Гособвинитель 6 апреля запросил для Кара-Мурзы 25 лет колонии строгого режима.