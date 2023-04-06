Прокурор запросил для оппозиционера 25 лет строгого режима Прокурор попросил приговорить журналиста Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Представитель прокуратуры попросил приговорить журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 25 годам колонии строгого режима, сообщила ТАСС его адвокат Мария Эйсмонт. Публицист обвиняется в госизмене, распространении фейков об армии РФ и в руководстве нежелательной организацией. Кара-Мурза не признает вину ни по одному из пунктов.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину, — сообщила Эйсмонт.

Адвокат заявила, что считает подзащитного невиновным и просит вынести ему оправдательный приговор. Эйсмонт отметила, что прения еще не закончены и продолжатся 7 апреля, когда в защиту Кара-Мурзы выступит второй адвокат Вадим Прохоров. Процесс проходит в закрытом режиме, поэтому Эйсмонт не стала разглашать суть обвинений в отношении журналиста.

По версии следствия, Кара-Мурза во время выступления в легислатуре американского штата Аризона безосновательно обвинял российские войска в использовании запрещенных средств и методов ведения боевых действий на Украине. Публицисту также вменяют в вину проведение в Москве конференции в поддержку политзаключенных, которая, как считает СК, была оплачена НПО, признанной нежелательной организацией.

6 марта Мосгорсуд отказался освободить Кара-Мурзу из СИЗО, где он находится с апреля 2022 года. Срок заключения под стражей был продлен до 27 августа.