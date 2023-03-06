Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу из СИЗО Суд продлил до 27 августа арест Кара-Мурзе по делу о госизмене

Фото: Мосгорсуд

Владимир Кара-Мурза

Мосгорсуд продлил арест публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который обвиняется в госизмене, сообщает ТАСС. Отмечается, что оппозиционер останется под арестом до 27 августа.

Суд постановил меру пресечения обвиняемому Кара-Мурзе оставить без изменения, продлив ему срок содержания под стражей до 27 августа 2023 года, — сказали в пресс-службе.

Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Ранее политик в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ». В дальнейшем в отношении оппозиционера возбудили еще одно дело — о работе в иностранной НПО, которая признана нежелательной.

Также Кара-Мурзу обвиняют по статье УК «Госизмена» в связи с выступлениями на Ассамблее ООН, Хельсинском комитете в Осло и в США. Политику может грозить до 20 лет лишения свободы. Все три дела объединены в одно, расследованием занимается Следственный комитет.