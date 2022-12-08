Суд продлил арест оппозиционеру Кара-Мурзе Басманный суд Москвы продлил до 12 февраля арест оппозиционному политику Кара-Мурзе

Фото: YouTube

Басманный суд Москвы в четверг, 8 декабря, продлил арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан физлицом, выполняющим функции иноагента). Он останется в СИЗО до 12 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении суда.

По данным следствия, ранее Кара-Мурза в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ» на Украине.

В дальнейшем в отношении оппозиционера возбудили еще одно дело — «о работе в иностранной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».

Также Кара-Мурзу обвиняют по статье УК «Госизмена» в связи с выступлениями на Ассамблее ООН, Хельсинском комитете в Осло и в США. Политику может грозить до 20 лет лишения свободы. Все три дела объединены в одно, расследованием занимается Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России предъявили обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена) ученому-геодезисту Валерию Качину, которого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных мероприятий. Мужчина этапирован в столичное СИЗО «Лефортово» для проведения дальнейших следственных действий.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в отношении 62-летнего политолога и члена политсовета движения «Солидарность» Евгения Бестужева возбудили уголовное дело по обвинению в распространении фейков об армии России. По данным СМИ, в квартире Бестужева прошел обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого. Что конкретно вменяют в вину Бестужеву, неизвестно.