Адвокат Навального объяснила, чем ему грозит статус склонного к побегу

https://static.news.ru/photo/48b5d528-753d-11eb-b8aa-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Пометка о склонности к побегу в деле Алексея Навального в будущем может сказаться на перспективе его условно-досрочного освобождения. Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова.

Ранее на странице оппозиционера в Instagram появилась информация, что его признали склонным к побегу.

Не слышала, чтобы заключённые с такой пометкой выходили по УДО. Такого прошения никто удовлетворять не будет, — сказала Михайлова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она подчеркнула, что через три месяца после прибытия в колонию статус о склонности к побегу может быть пересмотрен. Но для этого должна собраться комиссия.

Адвокат не знает, как скоро Навального этапируют в колонию. Также она не располагает данными, в насколько удалённую колонию отправят оппозиционера. При этом Михайлова добавила, что есть достаточно колоний недалеко от Москвы.

Рассуждая о том, почему в зале суда оппозиционера держали в наручниках, адвокат отметила, что этот вопрос она задала конвою. Ей ответили, что была внутренняя инструкция, согласно которой они обязаны были во время оглашения приговора держать Навального в наручниках.

Мы не видели ещё документа, по которому ему была назначена эта метка — «способен к побегу». Действительно ли так, что в связи с этим его заковали в наручники в зале суда, мы пока не можем сказать, — добавила Михайлова.

18 января в России был арестован оппозиционер Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии.

Кроме того, Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты планируют обжаловать это решение. Политика судили по старой версии статьи УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание, сейчас за клевету можно получить реальный срок.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал всех участников проекта холуями и позором страны, писал NEWS.ru.