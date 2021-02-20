Прокурор считает приговор Навальному по делу о клевете слишком мягким

https://static.news.ru/photo/33d7a122-73a3-11eb-a433-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Прокурор Екатерина Фролова считает приговор Алексею Навальному слишком мягким по сравнению с ответственностью, предусмотренной новой редакцией статьи.

Суд признал Навального виновным и назначил ему штраф в доход государства. Указанное наказание соответствует санкции статьи, однако по сравнению с новой нормой закона, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, является чрезмерно мягким, — заявила представитель надзорного ведомства.

Фролова добавила, что статья в новой редакции предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом она не стала отвечать на вопрос, намерено ли обвинение обжаловать приговор.

Ранее Мировой суд Бабушкинского района приговорил Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

В начале июня 2020 года в Сети появился видеоролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. В нём приняли участие известные личности, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера.

20 февраля кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.