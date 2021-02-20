Суд вынес Навальному окончательный приговор

https://static.news.ru/photo/0407c802-739c-11eb-a42e-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Суд вынес оппозиционному политику Алексею Навальному окончательный приговор. Судья приговорила оппозиционера к штрафу в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Суд постановил назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей, — сказала судья Вера Акимова.

Она подчеркнула, что суд не обнаружил у Навального отягчающих обстоятельств, но нашёл смягчающие. Напомним, что у оппозиционера есть несовершеннолетний ребёнок.

В начале июня 2020 года в Сети появился видеоролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. В нём приняли участие известные личности, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера.

20 февраля кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабушкинский суда Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.