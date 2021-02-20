Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана

https://static.news.ru/photo/167ee9bc-7396-11eb-aeaa-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. О назначенном наказании станет известно позднее.

Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета», — зачитывает приговор судья Вера Акимова.

Прокурор просил оштрафовать оппозиционера на 950 тысяч рублей. Родственники ветерана заявляли, что ждут от Навального в первую очередь извинений перед потерпевшим.

Перед оглашением приговора оппозиционер появился в зале суда в куртке и наручниках, хотя до этого находился в «аквариуме» без них. Он попросил адвоката Ольгу Михайлову включить ему TikTok. Какое-то время блогер и защитник вместе смотрели в смартфон, была слышна музыка.

В начале июня 2020 года в Сети появился видеоролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. В нём приняли участие известные личности, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера.

20 февраля кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Как писал NEWS.ru, адвокат Навального Вадим Кобзев не исключил, что оппозиционера этапируют в колонию уже сегодня. Правозащитник Александр Хуруджи считает, что оппозиционер будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в такой колонии, где за ним будет максимально жёсткий контроль. Это будет сделано для его собственной безопасности, а также для исключения провокаций с участием сторонников.