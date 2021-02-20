ОНК: Навального могут отправить в колонию с жёстким контролем

https://static.news.ru/photo/7cc66c62-7360-11eb-a6cb-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционного политика Алексея Навального после замены условного срока на реальный могут отправить в такую колонию, где за ним будет максимально жёсткий контроль, заявил член ОНК Москвы, правозащитник Александр Хуруджи.

Очень вероятно, что Навального отправят в такую колонию, где ситуация максимально жёстко и плотно контролируется администрацией исправительного учреждения. Это будет сделано в том числе для его собственной безопасности и минимизации возможных провокаций с участием сторонников Навального, — отметил правозащитник в беседе с ТАСС.

По его словам, прогнозировать что-либо крайне сложно. Навального могут отправить куда угодно. При этом он подчеркнул, что власти страны крайне не заинтересованы в любых скандалах или провокациях с участием сторонников оппозиционера.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд на заседании по апелляции оппозиционера Алексея Навального на решение Симоновского суда признали законным вердикт о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. При этом суд постановил, что с учётом проведённого времени под домашним арестом и других материалов дела Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.