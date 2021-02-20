Адвокаты Навального не исключили его этапирование в колонию уже сегодня

https://static.news.ru/photo/ddb4ca30-735d-11eb-8bd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию уже сегодня. Об этом рассказал его адвокат.

Теоретически его могли отправить еще после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут — после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдёт, — заявил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Он подчеркнул, что защита подаст кассационную жалобу на это решение суда, передаёт ТАСС.

20 февраля в здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассматривается апелляция на решение по замене Навальному условного срока на реальный. Мосгорсуд признал ранее вынесенный вердикт законным, но изменил срок отбывания наказания блогера в колонии. Он проведёт в ней два года и шесть месяцев, вместо двух лет и восьми месяцев. Это связано тем, что часть времени блогер провёл под домашним арестом.

Как писал NEWS.ru, Навальный отреагировал на решение Мосгорсуда, заявив, что оно его частично устраивает.