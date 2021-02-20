Защита Навального обжалует приговор по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/8a4c2b62-73a4-11eb-bb33-96000091f725_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Адвокаты Алексея Навального заявили, что несогласны с приговором по делу о клевете. Они намерены его обжаловать. Об этом заявила защитница Ольга Михайлова.

Естественно, мы будем обжаловать, — цитирует адвоката РИА Новости.

Навальный был признан виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Оппозиционера судили по старой версии статьи УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание, сейчас за клевету можно получить реальный срок.

Кроме того, Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени он находился под домашним арестом.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня прошлого года СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, мировая судья района Южное Медведково постановила направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете оппозиционера Алексея Навального на ветерана, чтобы проверить, есть ли в его словах состав ещё одного преступления. В ходе процесса оппозиционер допускал выпады в адрес судьи и других участников.