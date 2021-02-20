Суд поручил СК проверить высказывания Навального в ходе процесса

https://static.news.ru/photo/b6ce0ed6-73a3-11eb-8510-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судья постановила направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете оппозиционера Алексея Навального на ветерана, чтобы проверить, есть ли в его словах состав ещё одного преступления.

Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУ СК по Москве, — заявила судья Вера Акимова.

В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес судьи и других участников. В частности, грозил удалить судью из зала, фамильярно обращался к прокурору. Также он назвал внука ветерана «торговцем дедом».

По мнению экспертов, Алексей Навальный может дополнительно получить до восьми месяцев колонии в случае, если Следственный комитет найдёт основания для возбуждения в отношении него нового дела об оскорблении суда, пишет ТАСС.

Юрист Илья Ремесло отметил, что удивлён непрофессиональным поведением Навального в суде, который своими заявлениями во время процесса по административному делу дал повод для возбуждения нового дела, причём уголовного.

Навальный не оправдывает свой статус юриста, ведь фактически он в ходе процесса по лёгкой статье стал фигурантом нового дела, уже предполагающего реальное лишение свободы, — заявил Ремесло.

Как писал NEWS.ru, судья приговорила оппозиционера к штрафу в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.