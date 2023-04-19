Адвокат известных оппозиционеров покинул Россию из-за угрозы преследования Адвокат Вадим Прохоров покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Вадим Прохоров, защищавший журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список иноагентов), покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования. В интервью изданию «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) правозащитник рассказал, что уехал за несколько дней до вынесения приговора его подзащитному.

По словам Прохорова, во время судебного разбирательства судья и прокурор обсуждали необходимость возбуждения дела против адвоката. Он утверждает, что также получил информацию о возможной заинтересованности со стороны одного из заместителей генпрокурора.

Прохоров также известен тем, что был адвокатом оппозиционеров Алексея Навального, Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также представлял интересы семьи политика Бориса Немцова.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт сообщила, что за время пребывания в СИЗО у Кара-Мурзы, арестованного в апреле 2022 года, ухудшилось здоровье, что проявилось в онемении конечностей и отказе нервов, у него диагностировали полинейропатию. Защита будет обжаловать приговор суда.