Адвокат Чекалиных ответил на слухи о новых долгах блогеров Адвокат Третьяков: у блогеров Чекалиных нет долгов перед ФНС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее супруг Артем Чекалин

Блогер Валерия Чекалина и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС, заявил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков. Он пояснил, что срок оплаты налога за 2023 год у них истекает 15 июля и блогеры намерены вовремя оплатить всю необходимую сумму.

У Чекалиных нет задолженности по налогам, срок оплаты поданной декларации истекает 15 июля, они оплатят поданную сумму вовремя, — сказал правозащитник.

4 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что у Лерчек снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере 20 млн рублей. Как писал канал, ФНС уже отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу.

Ранее Лерчек в эфире шоу на YouTube «Вопрос ребром» заявила, что ей удалось избежать заключения в СИЗО, в отличие от Елены Блиновской, поскольку она своевременно закрыла долги перед ФНС и уплатила все штрафы и пени. При этом она указала, что уголовное дело в отношении нее колоссально отличается от того, которое возбудили против «королевы марафонов».

В конце февраля Лерчек в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период. Она подала на развод 15 марта. Блогер опубликовала видео, на котором в слезах рассказывала о «выходе из отношений» с Чекалиным.