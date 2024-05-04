Стало известно о новых долгах Лерчек перед налоговой SHOT: у блогера Лерчек накопился 20-миллионный долг перед налоговой

У блогера Лерчек снова накопился долг перед российской налоговой службой, сообщает Telegram-канал SHOT. Как указал канал, на данный момент сумма задолженности составляет около 20 млн рублей.

По данным СМИ, ФНС уже отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу. В сообщении SHOT говорится, что адвокат Чекалиных сообщил, что о новом долге им пока не известно. Проверка налоговой службы в отношении семьи продолжается, и возможно, возникли еще какие-то задолженности.

Как выяснил SHOT, Чекалина сейчас находиться за пределами России, отдыхая с семьей в Дубае, включая ее мужа. Их процесс развода в данный момент приостановлен до 11 июня, чтобы дать им два месяца на примирение.

Ранее Блогер Лерчек в эфире шоу на YouTube «Вопрос ребром» заявила, что ей удалось избежать заключения в СИЗО, в отличие от Елены Блиновской, поскольку она своевременно закрыла долги перед ФНС и уплатила все штрафы и пени. При этом она указала, что уголовное дело в отношении нее колоссально отличается от того, которое возбудили против «королевы марафонов».