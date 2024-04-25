Лерчек раскрыла, почему Блиновская в СИЗО, а она на свободе Лерчек заявила, что не попала в СИЗО из-за быстрого погашения долгов перед ФНС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)

Блогеру Валерии Чекалиной по прозвищу Лерчек в эфире шоу на YouTube «Вопрос ребром» задали вопрос, почему за одно и то же преступление она находится на свободе, а Елена Блиновская пребывает в СИЗО. Она ответила, что ей удалось избежать наказания из-за своевременной уплаты всех налогов, чего не сделала «королева марафонов». При этом она отметила, что эти уголовные дела имеют колоссальные отличия.

В нашем случае долг был погашен сразу, как только появилась такая возможность, также были уплачены все штрафы, пени и пересчет за налоговые периоды предыдущих годов, — сказала Лерчек.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму в 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на блогера Лерчек подала в суд компания ООО «Темполайн Логистика», которая занималась хранением и поставками ее косметики Letique. По его данным, Чекалина задолжала истцу 22 млн рублей, включая неустойки.