Звезда фильмов «Клео» и «Няня» умерла после аварии Актриса Ванда Пердельвиц скончалась от полученных в ДТП травм

Известная по ролям в фильмах «Клео» и «Няня» немецкая актриса Ванда Пердельвиц умерла от травм, полученных в результате аварии, сообщает Bild. Пердельвиц был 41 год. Она попала в ДТП в Гамбурге, когда ехала на велосипеде.

Авария случилась 28 сентября. Ванда врезалась на велосипеде в машину, которая остановилась для высадки пассажира. Из-за удара об внезапно открывшуюся дверь машины женщина получила тяжелые травмы головы. Несмотря на усилия медиков, 9 октября актриса скончалась в больнице.

Пердельвиц родилась 13 февраля 1984 года в Берлине в творческой семье: ее мать Хайдрун Пердельвиц была актрисой, а отец Райнхард Хелльман — актером и режиссером. Девушка поступила в Берлинскую государственную школу балета. После окончания Ростокской высшей школы музыки и театра Ванда она стала актрисой Театра Максима Горького в Берлине. Наиболее знаменитая ее работа — роль Кити в спектакле «Анна Каренина» и леди Анны в постановке «Ричард III».

