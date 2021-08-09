«Фантазирую»: психолог Степанова объяснила слова об ориентации Дудя

Психолог и блогер Вероника Степанова объяснила в беседе с телеведущей Ксенией Собчак, почему говорит о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации звёзд российского шоу-бизнеса. Например, шоумена Александра Гудкова, журналиста Юрия Дудя, певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. Собчак предположила, что подобные ролики Степановой могут навредить известным персонам. Гостья шоу подчеркнула, что каждое видео начинает с фразы: «Я сейчас буду фантазировать». Выпуск доступен на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Всё то, что я сейчас говорю — я фантазирую. Это я просто так вот сочиняю, — говорится в одном из роликов на YouTube-канале Степановой.

В разговоре с Собчак психолог добавила, что рассуждения об ориентации известных персон — её «эротические фантазии», которыми приятно делиться с аудиторией. Собчак также подчеркнула, что не будет специально «разоблачать» сексуальную ориентацию человека, так как это его личное дело.

Накануне Собчак на своей официальной странице в социальной сети Instagram отреагировала на беседу коллеги по цеху Александра Гордона с блогером Юрием Дудём. Журналистка в новом посте отметила, что Дудь взял, на её взгляд, лучшее интервью в карьере. Собчак добавила, что в конце ролика «чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к сломленному человеку, который в другое время, в другой стране мог бы стать классиком „хмурого утра“», имея в виду, судя по всему, Александра Гордона.

Юрий Дудь опубликовал интервью с Александром Гордоном на своём YouTube-канале «вДудь» 4 августа 2021-го. Собеседники затронули ряд тем: от резиденции президента РФ Владимира Путина до алкогольной зависимости Гордона.