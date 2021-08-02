Гордон рассказал, как выглядит резиденция Путина изнутри

Телеведущий и журналист Александр Гордон рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю, что около четырнадцати лет назад бывал в гостях у президента России Владимира Путина. Ведущий отметил, что резиденция главы государства изнутри выглядит очень скромно. Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

Гордон рассказал, что приезжал в дом президента, поскольку дружил и работал вместе с бывшей супругой Путина Людмилой.

Она увлекалась психологией, и у неё была подруга, которая занималась семейной психологией. И мы тогда (в те времена ещё были носители CD) сняли и выпустили шесть таких CD о семейных отношениях. Отношениях семьи, детей, мужа, жены, тёщи и так далее. И снималось это всё там, в резиденции, возле камина, — поделился журналист.

Телеведущий также заявил, что однажды встретился с президентом, когда вышел на перекур на крыльцо. Путин в этот день куда-то уезжал и поэтому ждал жену, чтобы проститься с ней. Журналист и президент поздоровались, а сразу после этого вышла Людмила.

Что ещё скажешь? Слава богу, она (Людмила. — NEWS.ru) вышла. Так вот, я могу сказать — это очень скромный дом, — добавил Гордон.

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