«Сломленный человек»: Собчак отреагировала на интервью Гордона Дудю

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети Instagram отреагировала на беседу коллеги по цеху Александра Гордона с блогером Юрием Дудём. Журналистка в новом посте отметила, что Дудь взял, на её взгляд, лучшее интервью в карьере. Собчак добавила, что в конце ролика «чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к сломленному человеку, который в другое время, в другой стране мог бы стать классиком „хмурого утра“», имея в виду, судя по всему, Александра Гордона.

С Александром Гордоном я делала интервью много лет назад, и посмотрев сейчас Юрину работу, вижу доподлинно — меняются. Комментаторы под видео пишут: «Круто ты его, не так как с [Дмитрием] Киселёвым». Но это ошибочное рассуждение — Александр Гордон совсем не Киселёв. Сочетание ума с какой-то долей совестливости не оставляет человеку шансов быть хорошим пропагандистом, — подчеркнула Собчак.

Телеведущая добавила, что в последние 20 минут интервью с Гордоном «что то случилось — то ли он понял, что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало всё равно, но он заговорил, как мне показалось, честно и беспощадно к себе».

Юрий Дудь опубликовал интервью с Александром Гордоном на своём YouTube-канале «вДудь» 4 августа 2021-го. Собеседники затронули ряд тем: от резиденции президента РФ Владимира Путина до алкогольной зависимости Гордона.

Телеведущий также прокомментировал в интервью Юрию Дудю свои слова о «разведёнках с прицепом». Ведущий отметил: слова, в которых он говорит, что нельзя жениться на женщине с ребёнком, — текст для передачи на ТВ, а не его собственное мнение. В программе «Они и мы» с Екатериной Стриженовой ведущий говорит, что нельзя жениться на разведённых женщинах с ребёнком, поскольку первый брак они уже не смогли сохранить, а ребёнок — «это чужое семя».

Ранее Александр Гордон объяснил, зачем он накинул на шею одному из гостей своей передачи «Мужское/Женское» колготки. Помимо инцидентов на шоу, в котором он выступает соведущим Юлии Барановской, Гордон, по его словам, отличается спокойствием и не позволяет себе грубых высказываний в сторону окружающих.