«Я страдаю от алкоголизма»: Гордон признался, что пьёт на работе

Российский телеведущий Александр Гордон, охарактеризовавший себя как «мрачного алкоголика», признался, что по врачебным меркам он страдает от алкоголизма. Об этом он рассказал в интервью для Юрия Дудя.

Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь, — поделился Гордон.

По словам телеведущего, он действительно в какой-то степени зависим от алкоголя, однако при этом Гордон отмечает, что всегда может контролировать количество потребляемого им спиртного. Артист вспомнил время, когда мог выпить две бутылки коньяка за один день, и выразил надежду, что такого больше никогда не повторится.

Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. И мне очень тяжело это сочетать, потому придется бросать работу, — признался Александр Гарриевич.

Артист рассказал, что несколько раз выступал в эфире, будучи сильно пьяным. Однако Александр не придал этому большого значения, так как «руководство к этому относятся лояльно». Более того, по словам Гордона, пристрастие к алкоголю никак не отразилось на его здоровье: помимо возрастных изменений с организмом телеведущего всё в порядке.

Ранее Гордон объяснил причину своего агрессивного поведения на шоу «Мужское/Женское» и рассказал об отношениях с бывшей женой Владимира Путина.