Валерий Меладзе ответил «жертвам домогательств» со стороны его брата

Певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в домогательствах, выдвинутые против его брата Константина Меладзе. Интервью с артистом вышло на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

Валерий Меладзе заявил, что его брат Константин уважительно относится к женщинам. А скандалы возникают из-за того, что некоторые дамы пытаются пиариться на нём.

Я думаю, что к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин. Но разве это интересно кому-нибудь? — заметил певец.

Он подчеркнул готовность всегда и во всём поддерживать родственника и отметил, что даёт «голову на отсечение»: никакого харассмента «быть не могло». Свою уверенность Валерий Меладзе объяснил тем, что Константин является порядочным, самодостаточным и скромным человеком. Поэтому все обвинения женщин против брата артист считает надуманными и ложными.

Ранее певица Ани Лорак утверждала, что Константин Меладзе предлагал ей помощь в продвижении карьеры в обмен на интимные отношения. С похожими обвинениями выступала и бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник, рассказавшая, как продюсер однажды якобы посадил её себе на колени и трогал за бедро. Певица расценила его поведение как домогательство.