Меладзе объяснил идею бойкота «голубых огоньков»

Певец Валерий Меладзе в интервью телеведущей Ксении Собчак объяснил идею бойкота шоу «Голубой огонёк». По его словам, он не призывал к бойкоту, но сам ни на какие съёмки не пошёл. Полуторачасовое интервью с артистом появилось на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

Так я и не пошёл. И что? Хотя бы кто-то в шоу-бизнесе меня поддержал? Нет. Взрослые только поддержали меня все, — рассказал Меладзе.

Собчак, в свою очередь, призналась, что согласна с позицией певца. В то же время она не понимает, почему, столкнувшись с критикой, Валерий сразу «переобулся» и начал говорить, что ни к чему не призывает. Ответа на этот вопрос Меладзе так и не дал.

Меладзе предлагал бойкотировать съёмки в праздничных телешоу в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию. После скандала артист занял первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год.

Ранее сообщалось, что Меладзе забыл, что состоит в партии «Единая Россия». По его словам, он даже не платит членские взносы и никогда не проявлял себя в ней.

Валерий Меладзе является лауреатом множества премий. Поклонники знают певца по композициям «Сэра», «Самба белого мотылька», «Красиво», «Салют, Вера!» и многим другим. От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия четверо детей — сын и три дочери. Сейчас он женат на Альбине Джанабаевой. У супругов два сына и дочь.