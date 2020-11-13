Меладзе оценил идею бойкотировать «голубые огоньки»

https://static.news.ru/photo/3d884aac-266c-11eb-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лишить зрителей ещё и новогодних программ, когда в праздники и так отменены все развлекательные мероприятия, мы, конечно не можем. Да и артисты не откажутся от съёмок, так как соскучились по работе, поэтому идея бойкота таких шоу нереальна. Об этом рассказал певец Валерий Меладзе в интервью.

Мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут «огоньки». Я лишь высказал своё возмущение, — сказал артист изданию «Подъём».

До этого Меладзе в своём Instagram заявил, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних «огоньков».

Певец пожаловался на то, что уже восемь месяцев музыканты, техники, промоутеры сидят без работы и без средств к существованию.

Между тем накануне столичные федеральные музеи получили предписание о необходимости приостановить работу с понедельника, 16 ноября. Они будут закрыты до 15 января. Что касается театров и концертных залов, то они должны сократить число зрителей до 25%.

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