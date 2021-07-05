Меладзе забыл, что состоит в «Единой России»

Певец Валерий Меладзе совсем забыл, что состоит в партии «Единая Россия». Напомнила артисту об этом телеведущая Ксения Собчак. На её канале «Осторожно, Собчак!» появилось полуторачасовое интервью с артистом.

Ведущая вспомнила, что Меладзе вступил в «Единую Россию» в 2003 году, а в 2011-м его хотели выгнать за то, что он редко участвует в жизни партии.

Какой ужас. Ужас, что я там состою, а не то, что меня хотели выгнать, — заявил Меладзе.

По его словам, он даже не платит членские взносы и никогда не проявлял себя в ней. Певец признался, что в 2003 году всё было немного по-другому. Однако сейчас Меладзе в политику не лезет и подобно некоторым российским артистам в Госдуму идти не планирует.

В 2017 году по приглашению главы города Красногорска Радия Хабирова, Меладзе был включён в члены городской Общественной палаты. В 2020 году он был переизбран на новый срок, входит в комиссию по общественному контролю. Певец пояснил Собчак, что в этом деле у него были свои интересы, связанные с бизнесом.

Я думал, что мне этот статус будет помогать вести бизнес. Когда ты входишь в Общественную палату, ты должен выходить из всех партий и прочего. <...> В Красногорске я построил небольшие жилые дома, — признался Меладзе.

Валерий Меладзе является лауреатом множества премий. Поклонники знают певца по композициям «Сэра», «Самба белого мотылька», «Красиво», «Салют, Вера!» и многим другим. От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия четверо детей — сын и три дочери. Сейчас женат на Альбине Джанабаевой. У супругов два сына и дочь.

Ранее о желании стать парламентариями заявляли многие представители отечественного шоу-бизнеса и киноиндустрии. NEWS.ru выяснил, кто из звёзд хочет баллотироваться в ГД и какие цели они преследуют.